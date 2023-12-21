"Трижды пытался": Уайлдер заявил, что Усик избегает боя с ним

"Бронзовый бомбардировщик" не против встретиться с украинцем в ринге.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что хотел бы подраться с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Тем не менее, по словам американского боксера, украинец трижды отказывал ему в проведении поединка.

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"Я бы очень хотел встретиться с ним в ринге. Я трижды пытался устроить с ним бой. И он трижды мне отказывал.

Он не знает того, что знаю я. А я знаю то, чего не знает он. Я именно тот парень, которого остальные хотели бы избегать. И чем дольше, тем лучше", - сказал Уайлдер в комментарии Boxing News.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер согласовали все условия контракта.

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