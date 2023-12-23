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"Я не настолько хороший боксер": Бетербиев оценил шансы на бой с Усиком

Россиянин отказался от поединка с украинцем.
Сегодня, 11:49
Артур Бетербиев / Boxing Scene
Артур Бетербиев / Boxing Scene

Чемпион WBO, WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о возможном поединке с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

Спортсмен признался, что не будет подыматься на два дивизиона ради боя с украинцем.

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"Если вы спросите меня, то мы никогда не деремся. Но если вы попросите Усика подраться со мной, возможно. Если он хочет боксировать, то я никогда не скажу "нет". Но если вы будете спрашивать об этом меня, то нет. Я шучу.

Между нами две весовые категории – это слишком большой разрыв. Я не столь хороший боксер, чтобы подниматься на две весовые категории и сражаться с супертяжами. Я обычный боксер", - приводит слова россиянина Fight Hub TV.

Напомним, Усик и Бетербиев боксировали на Олимпиаде-2012, тогда победил украинец.

Ранее Джошуа назвал условие, при котором откажется от боев с Усиком, Уайлдером и Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Артур Бетербиев

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