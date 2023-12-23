"У него есть шанс": Промоутер рассказал, что нужно Паркеру для победы над Уайлдером

Промоутер Эдди Хирн высказался о шансах Джозефа Паркера в предстоящем бою против Деонтея Уайлдера.

По его мнению, новозеландский боксер может одержать победу, но для этого ему нужно избежать нокаутирующего удара своего оппонента.

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"С одной стороны есть Уайлдер, очень опасный боец, но я бы не сказал, что у Паркера нет шансов. Джозеф провел отличные сборы с Энди Ли, который является фантастическим тренером.

Эта команда любит свою работу. Если они смогу реализовать свой план и выигрывать раунды, я думаю, что Джозеф будет побеждать, пока сможет избегать удара справа. У него есть шанс.

Мы не хотим сорвать бой Джошуа - Уайлдер, но у Паркера действительно есть шанс", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Уайлдера с Паркером состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Уайлдер спрогнозировал, за сколько раундов расправится с Паркером.

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