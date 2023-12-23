iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"У него есть шанс": Промоутер рассказал, что нужно Паркеру для победы над Уайлдером

Эдди Хирн озвучил условие для возможного успеха новозеландца в поединке.
Сегодня, 12:59
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн высказался о шансах Джозефа Паркера в предстоящем бою против Деонтея Уайлдера.

По его мнению, новозеландский боксер может одержать победу, но для этого ему нужно избежать нокаутирующего удара своего оппонента.

Читай также: Джошуа - Валлин, Уайлдер - Паркер: где и когда смотреть бои в Саудовской Аравии

"С одной стороны есть Уайлдер, очень опасный боец, но я бы не сказал, что у Паркера нет шансов. Джозеф провел отличные сборы с Энди Ли, который является фантастическим тренером.

Эта команда любит свою работу. Если они смогу реализовать свой план и выигрывать раунды, я думаю, что Джозеф будет побеждать, пока сможет избегать удара справа. У него есть шанс.

Мы не хотим сорвать бой Джошуа - Уайлдер, но у Паркера действительно есть шанс", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Уайлдера с Паркером состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Уайлдер спрогнозировал, за сколько раундов расправится с Паркером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер

Статьи по теме

"Может показать яйца": Отец Фьюри сделал прогноз на бой Уайлдер - Паркер "Может показать яйца": Отец Фьюри сделал прогноз на бой Уайлдер - Паркер
Джошуа - Валлин, Уайлдер - Паркер: где и когда смотреть бои в Саудовской Аравии Джошуа - Валлин, Уайлдер - Паркер: где и когда смотреть бои в Саудовской Аравии
Интер потерял двух ключевых игроков из-за повреждений Интер потерял двух ключевых игроков из-за повреждений
Турецкий форвард стал самым молодым иностранцем, забившим за Ювентус Турецкий форвард стал самым молодым иностранцем, забившим за Ювентус
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча
Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа14:18
Интер потерял двух ключевых игроков из-за повреждений
Европа14:15
Турецкий форвард стал самым молодым иностранцем, забившим за Ювентус
Европа14:03
"Великий футболист": президент Франции высказался о будущем Мбаппе
Европа13:54
Аякс вернет деньги за билеты на проигранный матч против любительского клуба
Бокс13:44
"Может показать яйца": Отец Фьюри сделал прогноз на бой Уайлдер - Паркер
НБА13:42
Михайлюк рискует пропустить следующий матч Бостона
Европа13:23
Экс-форвард Брайтона отказывается возвращаться в АПЛ, несмотря на интерес Арсенала и Челси
Киберспорт13:20
Валерий b1t Ваховский - лучший игрок 2023 года по проценту убийств в голову
Бокс12:59
"У него есть шанс": Промоутер рассказал, что нужно Паркеру для победы над Уайлдером
Бокс12:57
На войне с россией погиб боксерский судья
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK