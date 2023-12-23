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"Может показать яйца": Отец Фьюри сделал прогноз на бой Уайлдер - Паркер

Джон Фьюри назвал фаворита будущего поединка.
Сегодня, 13:44
Джозеф Паркер и Деонтей Уайлдер / Getty Images
Джозеф Паркер и Деонтей Уайлдер / Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о будущем поединке между Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером.

По его мнению, новозеландский боксер способен дать бой сопернику, но фаворитом он все же считает американца.

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"Я не знаю, как много осталось от Уайлдера. Если Джозеф Паркер сможет подойти к нему и заставит драться на задней ноге, то даст Деонтею бой. Но я должен сказать, что только один человек способен справиться с мощью Уайлдера. Это Тайсон "Цыганский король".

Джозеф может показать яйца и выбросить в него все удары, которые только можно представить. Ему придется много двигаться, действовать очень неудобно, очень умело. Но я должен выбрать Уайлдера", - цитирует Джона Фьюри Boxing Social.

Напомним, что бой Уайлдера с Паркером состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер рассказал, что нужно Паркеру для победы над Уайлдером.

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