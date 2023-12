Иноуэ - Тапалес: боксеры взвесились и устроили битву взглядов перед боем за абсолюта

Final face off between unified champions Naoya Inoue and Marlon Tapales ahead of their Undisputed super bantamweight title fight in the early hours of Tuesday morning on ESPN+. #InoueTapales pic.twitter.com/t3uVnEZuIe

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...