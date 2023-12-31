Промоутер: Паркер готов сразиться с Усиком, он может выиграть этот бой

Джозеф Паркер стал автором апсета года, когда победил Деонтея Уайлдера в Саудовской Аравии.

Теперь новозеландец нацелился на поединок с Александром Усиком.

"Если бой с Усиком можно будет провести, то я уверен, что Джозеф воспользуется этой возможностью. Это было бы классное сражение и думаю, что Паркер мог бы победить", - рассказал промоутер Джозефа Дэвид Хиггинс.

Также он прокомментировал выступление своего подопечного против Уайлдера.

Мы довольны тем, как все сложилось, Джозеф издал крутое выступление под невероятным давлением. Он может гордиться собой. Паркер однозначно закрыл рты скептикам, тем, кто уже не верил в него

Ранее сообщалось, что стало известно условие для проведения реванша Усика с Фьюри.

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