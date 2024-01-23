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Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Камбосос

Американский боксер хочет встретиться в ринге с победителем.
Сегодня, 16:33
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о бое за вакантный титул IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

По словам американца, он считает фаворитом поединка боксера из Украины и хотел бы после встретиться с ним в ринге.

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"Я думаю, что Ломаченко остановит Камбососа. Я не считаю Джорджа бойцом высокого уровня. На мой взгляд, после этого мне нужно подраться с Ломаченко. Я думаю, что нам с ним необходимо договориться о поединке", - цитирует Стивенсона Boxing Scene.

Напомним, что бой Ломаченко - Камбосос состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос.

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