"Терпи, казак": Усик создал совместную песню с исполнителем DREVO

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) продолжил художественную карьеру.

Украинский боксер создал общую песню с исполнителем DREVO. Александр выступил соавтором текста песни.

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За основу взято стихотворение Усика: "Терпи, казак". Боксер обнародовал в феврале 2023 года.

"Мы работали над песней 3 месяца. Спасибо каждому за поддержку", - сказал DREVO.

Ранее сообщалось, что Усик окунулся в бочку со льдом перед боем с Тайсоном.

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