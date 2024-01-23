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"Терпи, казак": Усик создал совместную песню с исполнителем DREVO

Стихотворение украинца стало основой музыкального хита.
Сегодня, 18:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) продолжил художественную карьеру.

Украинский боксер создал общую песню с исполнителем DREVO. Александр выступил соавтором текста песни.

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За основу взято стихотворение Усика: "Терпи, казак". Боксер обнародовал в феврале 2023 года.

"Мы работали над песней 3 месяца. Спасибо каждому за поддержку", - сказал DREVO.

Ранее сообщалось, что Усик окунулся в бочку со льдом перед боем с Тайсоном.

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