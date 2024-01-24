Богачук сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос

Украинец предсказывает, что для его соотечественника этот поединок может стать последним в карьере.

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук поделился мнением по поводу боя за вакантный титул IBF в легком дивизионе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

По словам боксера, спортсмен с украинским паспортом должен победить, но и у австралийца есть все шансы.

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"Предпологаю, что Ломаченко победит. Но они будут боксировать у Камбососа дома. Возможны проблемы с акклиматизацией. И все что угодно может быть. Это бокс. Это такой вид спорта, в котором никогда нельзя отдавать 100% в чью-либо пользу. Я бы тоже поставил на то, что Ломаченко его обыграет, сводит в школу. Но может быть и такое, что Камбосос затянет бой на 12 раундов. Что не даст Василию боксировать, будет клинчевать, сломает бой. Тогда, возможно, отдадут ему победу.

Если все так и произойдет, то, думаю, это будет последний бой Ломаченко. Дальше он не будет боксировать. Потому что боксировать дальше уже не будет никакого смысла. Этот бой может стать для него решающим. Если выиграет, то это означает, что он еще что-то может. Если поражение, то разве завязать с боксом. Как-то так", - сказал Богачук в интервью Национальной лиге профессионального бокса Украины.

Ломаченко и Камбосос подерутся 12 мая в австралийском Перте.

Напомним, австралиец обратился к Ломаченко после анонса их боя.

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