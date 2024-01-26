"Я снова шокирую мир": Камбосос оставил грозное послание для Ломаченко
Австралиец готов совершить большой апсет.
Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос продолжает подготовку к бою против Василия Ломаченко.
Австралиец заявил, что намерен сделать большой апсет.
Читай также: Богачук сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
"Дисциплина и упорный труд каждый день. Я заглушил шум и снова шокирую мир", - написал Камбосос на своей странице в Х.
Отметим, что в своей карьере Камбосос нанес первое поражение в карьере обидчику Ломаченко Теофимо Лопесу.
Ломаченко и Камбосос подерутся 12 мая в австралийском Перте.
Ранее Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Камбосос.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!