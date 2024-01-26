iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я снова шокирую мир": Камбосос оставил грозное послание для Ломаченко

Австралиец готов совершить большой апсет.
Сегодня, 10:27
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос продолжает подготовку к бою против Василия Ломаченко.

Австралиец заявил, что намерен сделать большой апсет.

Читай также: Богачук сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос

"Дисциплина и упорный труд каждый день. Я заглушил шум и снова шокирую мир", - написал Камбосос на своей странице в Х.

Отметим, что в своей карьере Камбосос нанес первое поражение в карьере обидчику Ломаченко Теофимо Лопесу.

Ломаченко и Камбосос подерутся 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Камбосос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

Статьи по теме

Богачук сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос Богачук сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Камбосос Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Камбосос
Клопп покинет Ливерпуль по окончанию сезона Клопп покинет Ливерпуль по окончанию сезона
"Наследие и куча денег": Тайсон Фьюри назвал мотивацию на бой с Усиком "Наследие и куча денег": Тайсон Фьюри назвал мотивацию на бой с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Севилья 1:0 Видео гола и обзор матча Кубка Испании
Атлетико - Севилья 1:0 Видео гола и обзор матча Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

Европа12:48
Клопп покинет Ливерпуль по окончанию сезона
Бокс12:40
"Наследие и куча денег": Тайсон Фьюри назвал мотивацию на бой с Усиком
Украина12:15
Суперлига: Старый Луцк обыграл Прикарпатье-Говерлу, Политехника-Галичина - Киев-Баскет
Бокс12:07
WBC санкционировала реванш Усик - Фьюри
Формула 112:05
Уильямс показали, как может выглядеть будущее Гран-при Мадрида
НБА11:50
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Йокич и Коркмаз возглавили рейтинг
Европа11:27
Вест Хэм оформил аренду опорного хавбека
Европа11:25
Врачи не помощники: сын легендарного обладателя Золотого мяча ослеп
Европа10:55
Испанский журналист рассказал о планах Барселоны на тренерское кресло
Украина10:50
Трубин оценил возвращение Ракицкого в Шахтер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK