"Я снова шокирую мир": Камбосос оставил грозное послание для Ломаченко

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос продолжает подготовку к бою против Василия Ломаченко.

Австралиец заявил, что намерен сделать большой апсет.

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"Дисциплина и упорный труд каждый день. Я заглушил шум и снова шокирую мир", - написал Камбосос на своей странице в Х.

Отметим, что в своей карьере Камбосос нанес первое поражение в карьере обидчику Ломаченко Теофимо Лопесу.

Ломаченко и Камбосос подерутся 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Камбосос.

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