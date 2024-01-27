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"Еще достаточно сил": Именитый боксер оценил шансы Ломаченко на абсолютное чемпионство

Шон Портер сделал прогноз на будущее представителя Украины.
Сегодня, 12:09
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира Шон Портер оценил шансы Василия Ломаченко собрать все пояса в легком дивизионе.

По его мнению, боксера из Украины пока не стоит сбрасывать со счетов, несмотря на то что ему уже также приходится бороться с возрастом.

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"Если его цель стать абсолютным чемпионом, то у него достаточно опыта, умений и в целом достаточно всего для завоевания титулов. Мы видим, что у него все еще достаточно сил, чтобы сделать это.

Конечно, он борется не только с соперниками, но и со старостью. Однако я думаю, что у него достаточно сил, чтобы воплотить это в реальность", - сказал Портер в комментарии ProBox TV.

Напомним, что 12 мая в австралийском Перте состоится бой за вакантный титул IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

Ранее Шакур Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Камбосос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шон Портер

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