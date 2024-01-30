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"Едва выиграет раунд": Экс-чемпион назвал очевидного фаворита боя Ломаченко - Камбосос

Именитый боксер сделал однозначный прогноз на будущий поединок.
Сегодня, 21:58
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / The US Sun
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / The US Sun

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от боя между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

По его мнению, в этом поединке боксер из Украины должен одержать безоговорочную победу.

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"Думаю, Камбосос едва выиграет у Ломаченко один раунд или даже не выиграет ни одного.

Мне кажется, что после этого поединка Камбососу следует завершить карьеру. В последних боях он обеспечил себя финансово. Отдадим ему должное за победу над Теофимо Лопесом, которая позволила ему потом провести выгодные поединки", - приводит слова Малиньяджи Boxing Scene.

Напомним, что бой за вакантный титул IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Шакур Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Камбосос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Пол Малиньяджи Джордж Камбосос

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