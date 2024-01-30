"Едва выиграет раунд": Экс-чемпион назвал очевидного фаворита боя Ломаченко - Камбосос
Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от боя между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.
По его мнению, в этом поединке боксер из Украины должен одержать безоговорочную победу.
Читай также: "Я снова шокирую мир": Камбосос оставил грозное послание для Ломаченко
"Думаю, Камбосос едва выиграет у Ломаченко один раунд или даже не выиграет ни одного.
Мне кажется, что после этого поединка Камбососу следует завершить карьеру. В последних боях он обеспечил себя финансово. Отдадим ему должное за победу над Теофимо Лопесом, которая позволила ему потом провести выгодные поединки", - приводит слова Малиньяджи Boxing Scene.
Напомним, что бой за вакантный титул IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом состоится 12 мая в австралийском Перте.
Ранее Шакур Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Камбосос.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!