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"Мы возобновили переговоры": Райан Гарсия заявил о готовности подраться с Хэйни

Американский боксер определился со своим следующим соперником.
Вчера, 23:12
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Райан Гарсия заявил, что готов встретиться в ринге с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни.

Американский боксер сообщил, что переговоры по поводу этого боя возобновились после срыва его поединка с обладателем титула WBA Роландо Ромеро.

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"Я ничего не хочу говорить до подписания контракта, но мы возобновили переговоры. Девин будет уничтожен, и его папа ему в этом поможет.

Я провел голосование по поводу того, с кем мне драться дальше - с Роландо Ромеро или Девином Хэйни. Голосование было закрытым, но в конечном итоге победил Хэйни. Я хотел дать всем этот бой, потому что за него проголосовали люди. Ты должен получить то, за что проголосовал.

Я могу подраться с кем угодно. Они нужны мне, но я тоже нужен им. В конце концов, я главная движущая сила, но у них есть фанаты бокса. Зато меня лучше знают в социальных сетях", - приводит слова Гарсии Boxing News 24.

Напомним, что в своем последнем бою в декабре 2023 года Гарсия закрыл первое поражение в карьере, нокаутировав Оскара Дуарте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия

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