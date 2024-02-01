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Промоутер оценил слухи, что Фьюри уронили в спарринге перед боем с Усиком

Хирн прокомментировал историю с якобы нокдауном британца от австралийского боксера.
Сегодня, 18:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн высказал свое мнение по поводу слухов, что Тайсон Фьюри в ходе подготовки к бою с Александром Усиком был отправлен в нокдаун в спарринге с Джеем Опетаей, после чего австралиец покинул тренировочный лагерь британца.

По словам функционера, он считает эту историю неправдивой.

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"Истории на спаррингах - это истории на спаррингах. Как я понимаю, разговоры о том, что Джей Опетая уронил Фьюри в спарринге - это полная чушь. Мне так сказали люди из команды Джея. Конечно же, там было много других людей. Честно говоря, я думаю, что услышал бы об этом.

Они провели четыре-пять раундов, и Опетая буквально вернулся в свой лагерь. Я уверен, что Джей был собой и пытался снести голову Фьюри. Но, как я понимаю, эти слухи - полная чушь", - сказал Хирн в комментарии Boxing News.

Ранее менеджер Усика предсказал результат боя Александра с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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