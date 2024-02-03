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Катмен Фьюри назвал сроки восстановления Тайсона после жуткого рассечения

В команде британца назвали примерную дату для боя с Усиком.
Сегодня, 07:34
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель пояса по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получил травму во время подготовки к бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком. В результате поединок отменен.

Катмен британца Хорхе Капетильо назвал сроки восстановления своего подопечного. По словам Капетильо, боксеру нужно будет 90 дней на восстановление, чтобы затем вновь готовиться к бою с Усиком.

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"Я бы сказал, что потребуется минимум 90 дней, чтобы восстановиться после такого рассечения. 

Надеюсь, бой состоится летом. Это очень печальные новости. Рана должна зажить и только после этого Тайсон вернется в строй, начнет тренироваться и возобновит тренировочный лагерь. Процесс восстановления продлиться минимум несколько месяцев", - приводит слова катмена Dazn.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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