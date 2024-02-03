"Ужасная случайность": Хирн ответил сторонникам теории заговора по поводу травмы Фьюри

Промоутер Эдди Хирн высказался по поводу травмы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, из-за которой был отменен объединительный бой с обладателем поясов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Функционер выразил уверенность, что повреждение британца является ужасным стечением обстоятельств, а не преднамеренной попыткой избежать поединка.

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"Чтобы говорить о теории заговора, нужно поверить, что Тайсон Фьюри позволил кому-то порезать себя ножом над глазом, когда он спарринговал и тренировался в течение семи недель и готовился заработать состояние на абсолютном чемпионстве. Нет.

К сожалению, это ужасная случайность, неудачное рассечение. Вы видите его в открытом шлеме, что он всегда и делал. Он также никогда не получал подобных рассечений в спаррингах. Это просто ужасная неудача для него, Усика и бокса Саудовской Аравии.

По мере того, как вы продвигаетесь по карьере и получаете рассечения, вы можете стать более восприимчивыми к ним. Это больше похоже на неудачно выставленный локоть, повлекший за собой травму. Я думаю, они совершенно опустошены", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее саудовские организаторы выступили с заявлением по поводу отмены боя Усик - Фьюри.

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