"Чего я только не наслушался от него": Хэй вспомнил, как получил рассечение перед боем с Фьюри

Бывший чемпион в двух весовых категориях Дэвид Хэй прокомментировал ситуацию с травмой обладателя пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, которая стала причиной срыва его боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Британец вспомнил, как сам получил рассечение в 2013 году перед встречей с соотечественником, из-за чего их поединок не состоялся.

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"Фьюри получил рассечение за пару недель до боя с Усиком. Я прекрасно понимаю эту боль. В 2013 году я должен был драться с Фьюри, но получил рассечение. И чего я только не наслушался от него – это был просто конец.

Помню, я тогда подумал: "Надеюсь, однажды перед одним из своих больших боев ему придется пережить то же". Настолько он был придурком в той ситуации.

И вот мы пришли к этому моменту. Но сейчас я никакой радости не чувствую", - приводит слова Хэя журналист Майкл Бенсон.

Ранее сообщалось, что Тони Беллью встал на защиту Фьюри после срыва боя с Усиком.

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