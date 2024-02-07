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Арум подтвердил проведение боя Беринчик - Наваррете

Украинец выйдет в ринг в титульном поединке.
Сегодня, 09:35
Денис Беринчик
Денис Беринчик

Глава Top Rank Боб Арум заявил, что Денис Беринчик и Эмануэл Наваррете проведут бой за титул WBO в легком весе.

По словам промоутера, боксеры точно выйдут в ринг, несмотря на том, что обладатель пояса WBC Шакур Стивенсон выступил с дерзким заявлением, в котором сообщил, что завершил карьеру.

"Шакур хотел сразиться с Эммануэлем Наваррете, чемпионом WBO во втором полулегком весе, который теперь поднялся в легкий дивизион.

Наваррете было приказано, если он хочет драться за титул (вакантный пояс WBO в легком весе – прим.), то должен сразиться с Беринчиком, и этот бой состоится", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Напомним, 30 января стороны Беринчика и Наваррете получили 15 дней для переговоров.

Ранее украинский боксер обратился к Стивенсону после его неожиданного заявления о завершении карьеры.

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