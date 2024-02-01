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Беринчик обратился к Стивенсону после его неожиданного заявления о завершении карьеры

Украинский боксер призвал американца не принимать поспешных решений.
Сегодня, 21:51
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик отреагировал на заявление обладателя пояса WBC Шакура Стивенсона о завершении карьеры.

Американец сообщил, что уходит из бокса, возмутившись, что Всемирная боксерская организация санкционировала бой за свой вакантный титул между украинцем и Эмануэлем Наваррете.

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Украинский боксер призвал Стивенсона повременить с подобными решениями.

"Не уходи, стой, у нас с тобой был разговор", - написал Беринчик в Instagram.

Ранее промоутер Беринчика высказался о титульном бое с Наваррете.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик Шакур Стивенсон

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