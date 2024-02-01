Беринчик обратился к Стивенсону после его неожиданного заявления о завершении карьеры

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик отреагировал на заявление обладателя пояса WBC Шакура Стивенсона о завершении карьеры.

Американец сообщил, что уходит из бокса, возмутившись, что Всемирная боксерская организация санкционировала бой за свой вакантный титул между украинцем и Эмануэлем Наваррете.

Читай также: "Отвратительное де**мо": Шакур Стивенсон отреагировал на анонс боя Беринчика

Украинский боксер призвал Стивенсона повременить с подобными решениями.

"Не уходи, стой, у нас с тобой был разговор", - написал Беринчик в Instagram.

Ранее промоутер Беринчика высказался о титульном бое с Наваррете.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!