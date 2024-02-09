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Хэйни договорился о бое с Гарсией, озвучены дата и место

Соперники должны сойтись в ринге в апреле в США.
Сегодня, 13:20
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с Райаном Гарсией.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер, по информации которого, поединок состоится в апреле в Лас-Вегасе, США.

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"Девин Хэйни и Райан Гарсия заключили сделку на бой 20 апреля в Лас-Вегасе за титул Хэйни в первом полусреднем весе, сообщают источники ESPN.

Хэйни получит еще один большой поединок - пока самый крупный в его карьере - продолжая свое звездное восхождение, тогда как для Гарсии это будет первый титульный шанс", - написал Коппинджер в сети Х.

Напомним, что Хэйни в предыдущем поединке 9 декабря 2023 года одолел единогласным решением судей Реджиса Прогрейса и забрал у него титул чемпиона WBC в первом полусреднем весе.

Гарсия в своем последнем бою 2 декабря прошлого года закрыл первое поражение в карьере, нокаутировав Оскара Дуарте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия

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