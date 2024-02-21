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Усик встретился с Андреем Шевченко

Люди со спорта готовятч что-то интересное.
Сегодня, 12:24
Андрей Шевченко и Александр Усик / facebook.com/shevaofficial
Андрей Шевченко и Александр Усик / facebook.com/shevaofficial

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) провел встречу с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.

Пиарщица и координатор платформы United24 Ярослава Гресь опубликовала фото со встречи.

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"Запланировали что-то хорошее", - написала Гресь.

Ранее сообщалось, что сына Шевченко внесли в резервный список сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Андрей Шевченко

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