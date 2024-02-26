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"Я уже в серьезной форме": Камбосос показал свою подготовку к бою с Ломаченко

Австралийский боксер настраивается на победу.
Сегодня, 12:52
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Бывший абсолют легкого дивизиона Джордж Камбосос в своем ближайшем бою встретится в ринге с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

Поединок состоится 12 мая в австралийском Перте, а на его кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

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Австралийский боксер опубликовал в сети X видео, показав, как он готовится к будущему противостоянию.

"Осталось 11 недель! Я уже в серьезной форме отрабатываю огненный план на бой. Давайте уже 12 мая! Только победа", - написал Камбосос.

Ранее сообщалось, что Камбосос сделал дерзкое заявление о бое с Ломаченко.

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