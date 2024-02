"Я уже в серьезной форме": Камбосос показал свою подготовку к бою с Ломаченко

Бывший абсолют легкого дивизиона Джордж Камбосос в своем ближайшем бою встретится в ринге с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

Поединок состоится 12 мая в австралийском Перте, а на его кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Австралийский боксер опубликовал в сети X видео, показав, как он готовится к будущему противостоянию.

"Осталось 11 недель! Я уже в серьезной форме отрабатываю огненный план на бой. Давайте уже 12 мая! Только победа", - написал Камбосос.

11 weeks out! In serious shape already with the game plan firing 🔥🚀 bring on May 12! Victory nothing else #KambososLomachenko #Perth #Australia #7x pic.twitter.com/mqLNLcuRPg