"Там есть дыры, много дыр": Камбосос заверил, что изучил Ломаченко

Бывший абсолют легкого дивизиона Джордж Камбосос высказался о своем ближайшем сопернике экс-чемпионе мира в трех весовых категориях Василии Ломаченко.

Австралийский боксер рассказал, что изучил своего оппонента по его поединку с Девином Хэйни, что должно ему помочь в их бою.

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"Мы были там у ринга, мы вернулись и проанализировали тот бой. Оба бойца проделали огромную работу. Девин выполнил фантастическую работу в начале боя, Василий оказался сильнее и сделал то, что он делает, в конце поединка.

Мы изучаем всех, ведь мы большие профессионалы в этом виде спорта. Я тщательно отношусь ко всему, что делаю. Мы будем продолжать все больше и больше изучать Ломаченко и бои, которые он провел, и находить в них дыры.

Там есть дыры, много дыр. Я с нетерпением жду возможности это доказать", - приводит слова Камбососа Ring News 24.

Поединок Камбососа и Ломаченко за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее сообщалось, что Камбосос обратился к россиянам, чтобы подготовиться к бою с Ломаченко.

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