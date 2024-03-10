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"Когда Тайсон победит Усика, я буду готов": Паркер заговорил о бое с Фьюри

Новозеландский боксер открыт к возможности разделить ринг со своим британским другом.
Сегодня, 13:58
Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри / Getty Images
Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что не против провести бой с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам новозеландского боксера, он мог бы встретиться в ринге со своим другом после того, как тот одолеет Александра Усика.

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"Когда Тайсон победит Усика, тогда я буду готов побороться за титул WBO. Если это приведет к огромным изменениям в моей жизни и жизни моей семьи, тогда мы сделаем это.

Я хочу стать чемпионом мира и хочу драться с лучшими. Сейчас я верю, что Тайсон - лучший боец нашей весовой категории. Если придет время для этого боя, то мы перекинемся несколькими словами и посмотрим, что в итоге получится", - приводит слова Паркера Boxing News 24.

Ранее Джо Джойс обратился к Паркеру с предложением провести реванш.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Джозеф Паркер

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