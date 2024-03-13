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"Отличный бой для возращения": Уайт оценил своего ближайшего соперника

Британский боксер проведет первый поединок после снятия обвинений в употреблении допинга.
Сегодня, 19:28
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мыслями о предстоящем бое против Кристиана Хаммера.

Британский боксер считает этот поединок отличной возможностью вернуться после допингового скандала и хочет восстановить свои былые позиции.

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"Я очень взволнован своим возращением и буду продолжать искать возможности. Я давно мечтал вернуться в Ирландию, потому что у меня тут есть родственники, которые могут присутствовать на поединке.

Кристиан Хаммер, я знаю его - крутой парень. У него много боев. Это очень хороший поединок, особенно учитывая то, что я отсутствовал 16 месяцев. Отличный бой для возращения.

Я все еще хочу титул чемпиона мира и хочу участвовать в больших боях. Сейчас проходит много хороших противостояний и хочу, чтобы меня вернули в список лучших бойцов. Я знаю, что все еще могу побить этих парней", - приводит слова Уайта Sky Sports.

Бой Уайт - Хаммер состоится 17 марта на арене TF Royal Hotel в Каслбаре, Ирландия.

Ранее Уайт отреагировал на снятие обвинений в употреблении допинга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Хаммер Диллиан Уайт

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