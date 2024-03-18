"Очень разочарован": Уайт остался недоволен после своей победы над Хаммером
Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт оценил свою победу в бою против Кристиана Хаммера.
Британский боксер обвинил немца в трусости и выразил недовольство, что соперник отказался от продолжения поединка уже после третьего раунда.
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"Он все время бездействовал. Как только я ударил его, он стал пассивным. Сразу после боя я сказал ему, что он трус.
Я очень разочарован. Я вложил так много труда в эту подготовку, и то, что он сдался уже после трех раундов, очень расстраивает. Позже я сказал ему, что всегда уважал его, но в этот раз он был трусом", - приводит слова Уайта Boxing Scene.
Ранее Уайт сделал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.
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