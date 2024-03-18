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"Очень разочарован": Уайт остался недоволен после своей победы над Хаммером

Британский боксер рассчитывал на другой ход поединка.
Сегодня, 11:56
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт оценил свою победу в бою против Кристиана Хаммера.

Британский боксер обвинил немца в трусости и выразил недовольство, что соперник отказался от продолжения поединка уже после третьего раунда.

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"Он все время бездействовал. Как только я ударил его, он стал пассивным. Сразу после боя я сказал ему, что он трус.

Я очень разочарован. Я вложил так много труда в эту подготовку, и то, что он сдался уже после трех раундов, очень расстраивает. Позже я сказал ему, что всегда уважал его, но в этот раз он был трусом", - приводит слова Уайта Boxing Scene.

Ранее Уайт сделал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Хаммер Диллиан Уайт

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