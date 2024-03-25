"Хочу снова": Хэйни озвучил амбициозные планы

Американский боксер стремится повторить свое достижение в легком дивизионе.

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни поделился амбициозными планами на будущее.

По словам американского боксера, он собирается остаться в этом дивизионе, пока не станет абсолютом, собрав все титулы.

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"Сначала я этого не планировал, но теперь - да, я хочу снова стать абсолютным чемпионом.

Я знаю, что другие парни будут искать причины, чтобы не драться. Если Теофимо Лопес готов провести объединительный бой, я бы с радостью принял этот поединок. Конечно, цифры должны иметь смысл", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, что в своем ближайшем бою Девин Хэйни встретится с Райаном Гарсией 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Ранее Гарсия потроллил Хэйни, показав, как Джервонта Дэвис устроил тому избиение в спарринге.

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