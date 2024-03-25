iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Хочу снова": Хэйни озвучил амбициозные планы

Американский боксер стремится повторить свое достижение в легком дивизионе.
Сегодня, 08:58
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни поделился амбициозными планами на будущее.

По словам американского боксера, он собирается остаться в этом дивизионе, пока не станет абсолютом, собрав все титулы.

Читай также: "Я голоден": Райан Гарсия пригрозил укусить Хэйни за уши

"Сначала я этого не планировал, но теперь - да, я хочу снова стать абсолютным чемпионом.

Я знаю, что другие парни будут искать причины, чтобы не драться. Если Теофимо Лопес готов провести объединительный бой, я бы с радостью принял этот поединок. Конечно, цифры должны иметь смысл", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, что в своем ближайшем бою Девин Хэйни встретится с Райаном Гарсией 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Ранее Гарсия потроллил Хэйни, показав, как Джервонта Дэвис устроил тому избиение в спарринге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни

Статьи по теме

Хэйни сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну Хэйни сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну
"Жалкий старик": Хэйни жестко наехал на легендарного боксера за слив информации "Жалкий старик": Хэйни жестко наехал на легендарного боксера за слив информации
Гарсия потроллил Хэйни, показав, как Дэвис устроил тому избиение в спарринге Гарсия потроллил Хэйни, показав, как Дэвис устроил тому избиение в спарринге
"Это личное": Хэйни назвал дополнительную мотивацию на бой с Гарсией "Это личное": Хэйни назвал дополнительную мотивацию на бой с Гарсией
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина11:35
Трансферы УПЛ: Полесье арендовало игрока Шахтера, состав Кривбасса пополнил ганский защитник
Украина11:32
Кривбасс представил африканского новичка, подписанного еще летом
Европа11:30
Зал славы АПЛ: Эшли Коул присоединился к бывшим одноклубникам и тренеру
Формула 111:15
Заубер был оштрафован за инцидент на пит-стопе Гран-при Австралии
Евро-202410:55
Украина - Исландия: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Формула 110:35
Норрис: МакЛарен приближается к Ред Булл и Феррари, но они все еще на шаг впереди нас
Евро-202410:15
Украина - Исландия: где смотреть матч квалификации Евро-2024
Бокс10:11
"Бой мечты": Мексиканский экс-чемпион вызвался на поединок с Ломаченко
Формула 110:05
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Украина10:00
Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: Шахтер, дерби Львова и Черноморец
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK