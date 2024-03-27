"Он алкоголик, он действительно пьет": Девин Хейни дал жесткую характеристику Райану Гарсии

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни сделал неожиданное заявление о своем будущем сопернике Райане Гарсии.

Боксер обвинил своего оппонента в том, что его неадекватное поведение является следствием алкоголизма.

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"Я не знаю, какую тактику он использует и зачем пытается отвлечь всех от боя. Мы никогда не видели подобного д*рьма. Поговори о бое, но он говорит о вещах, в которых едва разбирается. Я знаю, что он алкоголик. Парень действительно пьет. Когда он пьян, он выходит в эфир и городит всю эту чушь.

Чтобы Райан не собирался делать, притворяется он или нет, это не изменит того, что я собираюсь с ним сделать. Я выполню свой план на бой, несмотря ни на что. Он может играть в любые игры, но это ему не поможет", - цитирует Хэйни Boxing News 24/7.

Напомним, что Девин Хэйни встретится в ринге с Райаном Гарсией 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Ранее Гарсия потроллил Хэйни, показав, как Джервонта Дэвис устроил тому избиение в спарринге.

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