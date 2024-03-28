"Cделаю это рано": Хэйни озвучил смелый прогноз на бой с Гарсией

Чемпион уверен, что досрочно и быстро расправится с соперником.

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хэйни поделился ожиданиями от ближайшего боя против Райана Гарсии.

Американский боксер пригрозил соотечественнику быстрым нокаутом в предстоящем поединке.

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"Мир увидит, насколько легким я сделаю этот бой. Мы знаем, что Райан собирается делать. Он выйдет, попытается оказать давление и разозлиться, как мы видели раньше.

Мы видели, как Райан совершал много ошибок, и он очень волновался. Я воспользуюсь этим. Собираюсь рано потрясти его. То же самое, что я сделал с Реджисом Прогрейсом.

Я думаю, что сделаю это рано, потому что знаю, с каким планом он собирается выходить на бой. Я изучал его, и знаю ошибки, которые он совершает", - сказал Хэйни в комментарии Fight Hub TV.

Девин Хэйни встретится в ринге с Райаном Гарсией 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Напомним, ранее Хэйни озвучил амбициозные планы.

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