"Cнова на вершине": Президент WBC отреагировал на победу Богачука

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу Сергея Богачука в поединке с Брайаном Мендосой.

Украинский боксер выиграл бой единогласным решением судей и стал обладателем титула временного чемпиона WBC в первом среднем весе.

"Только что провели отличную видеоконференцию с нашим новым временным чемпионом Сергеем Богачуком и его промоутером Томом Леффлером.

Covid-19 прервал карьеру Сергея, но теперь он снова на вершине и завоевал славу WBC", - написал Сулейман.

Just had a wonderful videoconference with our new interim champion @SBohachuk & his promoter @TomLoeffler1

Covid 19 derailed Sergei career but now he is back on the top and has conquered glory @WBCBoxing pic.twitter.com/kuKG4NkLn3