"Cнова на вершине": Президент WBC отреагировал на победу Богачука
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу Сергея Богачука в поединке с Брайаном Мендосой.
Украинский боксер выиграл бой единогласным решением судей и стал обладателем титула временного чемпиона WBC в первом среднем весе.
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"Только что провели отличную видеоконференцию с нашим новым временным чемпионом Сергеем Богачуком и его промоутером Томом Леффлером.
Covid-19 прервал карьеру Сергея, но теперь он снова на вершине и завоевал славу WBC", - написал Сулейман.
Just had a wonderful videoconference with our new interim champion @SBohachuk & his promoter @TomLoeffler1— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) March 31, 2024
Covid 19 derailed Sergei career but now he is back on the top and has conquered glory @WBCBoxing pic.twitter.com/kuKG4NkLn3
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Богачук - Мендоса.
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