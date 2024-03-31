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"Cнова на вершине": Президент WBC отреагировал на победу Богачука

Украинец завоевал титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета.
Сегодня, 17:32
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу Сергея Богачука в поединке с Брайаном Мендосой.

Украинский боксер выиграл бой единогласным решением судей и стал обладателем титула временного чемпиона WBC в первом среднем весе.

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"Только что провели отличную видеоконференцию с нашим новым временным чемпионом Сергеем Богачуком и его промоутером Томом Леффлером.

Covid-19 прервал карьеру Сергея, но теперь он снова на вершине и завоевал славу WBC", - написал Сулейман.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Богачук - Мендоса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маурисио Сулейман WBC Сергей Богачук

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Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC

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