"Я его прикончу": Хэйни пригрозил Гарсии тяжелыми последствиями боя

Чемпион считает, что агрессия соперника обернется против него самого.

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хэйни ответил на угрозы своего будущего соперника Райана Гарсии.

Американский боксер считает, что ему по силам расправиться с оппонентом.

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"Райан может лишиться жизни, пытаясь убить меня. Иногда, когда ты чего-то очень сильно хочешь, это может обернуться против тебя, так что посмотрим. Возможно, он столкнется с чем-то, после чего не сможет подняться.

Да, Райан очень агрессивен, излишне возбужденный и совершает много ошибок. Мы изучаем его, мы видим много таких ошибок. Мы пытаемся извлечь из них выгоду, и если все пойдет по плану, то я его прикончу", - цитирует Хейни Boxing News 24.

Девин Хэйни встретится в ринге с Райаном Гарсией 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Напомним, ранее Хэйни озвучил амбициозные планы.

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