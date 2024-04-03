iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я его прикончу": Хэйни пригрозил Гарсии тяжелыми последствиями боя

Чемпион считает, что агрессия соперника обернется против него самого.
Вчера, 21:28
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хэйни ответил на угрозы своего будущего соперника Райана Гарсии.

Американский боксер считает, что ему по силам расправиться с оппонентом.

Читай также: "Он алкоголик, он действительно пьет": Девин Хейни дал жесткую характеристику Райану Гарсии

"Райан может лишиться жизни, пытаясь убить меня. Иногда, когда ты чего-то очень сильно хочешь, это может обернуться против тебя, так что посмотрим. Возможно, он столкнется с чем-то, после чего не сможет подняться.

Да, Райан очень агрессивен, излишне возбужденный и совершает много ошибок. Мы изучаем его, мы видим много таких ошибок. Мы пытаемся извлечь из них выгоду, и если все пойдет по плану, то я его прикончу", - цитирует Хейни Boxing News 24.

Девин Хэйни встретится в ринге с Райаном Гарсией 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Напомним, ранее Хэйни озвучил амбициозные планы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия

Статьи по теме

"Cделаю это рано": Хэйни озвучил смелый прогноз на бой с Гарсией "Cделаю это рано": Хэйни озвучил смелый прогноз на бой с Гарсией
"Он алкоголик, он действительно пьет": Девин Хейни дал жесткую характеристику Райану Гарсии "Он алкоголик, он действительно пьет": Девин Хейни дал жесткую характеристику Райану Гарсии
Фантастичный гол Мандрагоры приблизил Фиорентину к финалу Кубка Италии Фантастичный гол Мандрагоры приблизил Фиорентину к финалу Кубка Италии
Гол Мбаппе вывел ПСЖ в финал Кубка Франции Гол Мбаппе вывел ПСЖ в финал Кубка Франции
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа00:05
Фантастичный гол Мандрагоры приблизил Фиорентину к финалу Кубка Италии
Европа00:00
Гол Мбаппе вывел ПСЖ в финал Кубка Франции
Вчера, 23:38
Европа23:38
Байер уверенно вышел в финал Кубка Германии, разгромив второлиговую Фортуну
Европа23:25
Арсенал с Зинченко обыграл на своем поле Лутон
Бокс23:02
Чисора сообщил, кто может стать его следующим соперником
Европа22:49
Дэвид и Виктория Бекхэм провели вечер в Майами за прогулкой на яхте
ММА22:22
Топовый полулегковес UFC изъявил желание подраться с Махачевым
Украина22:10
Определено место доигровки скандального матча Минай - Динамо
Европа21:51
Де Дзерби может возглавить топ-клуб Италии
Бокс21:28
"Я его прикончу": Хэйни пригрозил Гарсии тяжелыми последствиями боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK