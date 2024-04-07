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Хэйни согласился на неожиданное распределение гонорара с Гарсией

Чемпион пошел на уступки претенденту, чтобы бой состоялся.
Сегодня, 19:24
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images

Обладатель пояса WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хэйни согласился на меньшую часть гонорара за бой с Райаном Гарсией.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на слова отца и тренера чемпиона Билла Хэйни.

Хэйни согласился на распределение гонорара за поединок в пропорции 45 на 55 в пользу претендента.

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Отмечается, что обладатель чемпионского титула пошел на такие уступки ради того, чтобы бой состоялся.

Напомним, что Девин Хэйни встретится в ринге с Райаном Гарсией 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Ранее Хэйни пригрозил Гарсии тяжелыми последствиями боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия

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