Хэйни согласился на неожиданное распределение гонорара с Гарсией
Обладатель пояса WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хэйни согласился на меньшую часть гонорара за бой с Райаном Гарсией.
Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на слова отца и тренера чемпиона Билла Хэйни.
Хэйни согласился на распределение гонорара за поединок в пропорции 45 на 55 в пользу претендента.
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Отмечается, что обладатель чемпионского титула пошел на такие уступки ради того, чтобы бой состоялся.
Напомним, что Девин Хэйни встретится в ринге с Райаном Гарсией 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.
Ранее Хэйни пригрозил Гарсии тяжелыми последствиями боя.
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