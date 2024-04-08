Усик оценил слова Беллью, что его стиль идеален для победы над Фьюри

Украинец не хочет концентрироваться на этом моменте и сосредоточен на другом.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал слова своего бывшего соперника Тони Беллью о том, что он имеет хорошие шансы, чтобы победить обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинца, он не обращает внимания на различные высказывания и полностью сконцентрирован только на своей подготовке.

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"Является ли мой стиль идеальным для победы над Фьюри? Я не знаю. Послушайте, для меня это не имеет значения. Я очень уважаю Тони, потому что он мой хороший друг. Мой фокус - это мой лагерь. Мой фокус - это моя подготовка. Я не читаю мировые новости и бла-бла-бла. Я только здесь, это моя подготовка. Мой фокус - это только 18 мая, мой фокус - это моя команда.

Мой стиль - отличный стиль. Я так думаю, это мое мнение. Я не знаю, может, люди думают по-другому, но это для меня не имеет значения. Может, они думают, что у меня хороший или плохой стиль - для меня это неважно. Мне нравится мой стиль. У меня отличный стиль", - сказал Усик в комментарии Seconds Out.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Усик выделил главное преимущество Фьюри.

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