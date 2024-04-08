"Еще один соперник": Хэйни не считает бой с Гарсией необычным

Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Девин Хэйни поделился ожиданиями от боя с Райаном Гарсией.

По его словам, он полностью сконцентрирован на тренировках и спокоен перед поединком.

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"Райан может говорить все что хочет. Несмотря ни на что я буду просто продолжать делать свою работу, чтобы быть лучшим Девином Хэйни в день боя. Какая бы версия Райана Гарсии не появилась 20-го мая, я буду готов к ней.

Райан Гарсия для меня просто еще один обычный соперник, а я привык драться с величайшими. Вот почему я всегда так усердно тренируюсь и всегда остаюсь дисциплинированным", - цитирует Хэйни Boxing Scene.

Напомним, что Девин Хэйни встретится в ринге с Райаном Гарсией 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что Хэйни согласился на неожиданное распределение гонорара с Гарсией.

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