"Его будет сложно победить": Чемпион высказался об Усике перед боем с Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался об обладателе титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александре Усике перед его боем против чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

По мнению американского боксера, такого бойца, как украинец, будет сложно победить.

Читай также: Тренер Фьюри расхвалил Усика, назвав его главный навык

"Смотрю бой Усика и Майкла Хантера. Не буду лгать, Усик такой крутой. Этого парня будет тяжело победить", - написал Стивенсон в сети X.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри указал на главную слабость Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!