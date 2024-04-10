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"Его будет сложно победить": Чемпион высказался об Усике перед боем с Фьюри

Шакур Стивенсон оценил украинского боксера.
Сегодня, 22:12
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался об обладателе титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александре Усике перед его боем против чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

По мнению американского боксера, такого бойца, как украинец, будет сложно победить. 

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"Смотрю бой Усика и Майкла Хантера. Не буду лгать, Усик такой крутой. Этого парня будет тяжело победить", - написал Стивенсон в сети X.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри указал на главную слабость Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Шакур Стивенсон

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