iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Гарантирую это": Хэйни сделал твердое обещание перед боем с Гарсией

Чемпион уверен в своем успехе в будущем поединке.
Сегодня, 14:42
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни пообещал своем отцу Биллу Хэйни, что одержит досрочную победу над Райаном Гарсией.

Американский боксер выразил уверенность, что нокаутирует соотечественника.

Читай также: "Я его прикончу": Хэйни пригрозил Гарсии тяжелыми последствиями боя

"Окажется ли Гарсия на канвасе? Я гарантирую это. Обещаю тебе, я нокаутирую Райана.

Ты увидишь, что я на уровень выше этого парня. Как я уже говорил - он боец уровня C, а я уровня A+ и собираюсь это показать в нашем бою", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Девин Хэйни встретится в ринге с Райаном Гарсией 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что Хэйни согласился на неожиданное распределение гонорара с Гарсией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия

Статьи по теме

"Еще один соперник": Хэйни не считает бой с Гарсией необычным "Еще один соперник": Хэйни не считает бой с Гарсией необычным
Хэйни согласился на неожиданное распределение гонорара с Гарсией Хэйни согласился на неожиданное распределение гонорара с Гарсией
Гран-при Китая: расписание и результаты Гран-при Китая: расписание и результаты
Бывший футболист сборной Украины и Шахтера стал генменеджером Руха Бывший футболист сборной Украины и Шахтера стал генменеджером Руха
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Футбол сегодня: два матча УПЛ, Челси - Эвертон, поединки Ла Лиги и Серии А
просмотров
УПЛ: ЛНЗ примет Верес, Металлист 1925 сыграет с Днепром-1
просмотров

Последние новости

Формула 117:35
Гран-при Китая: расписание и результаты
Украина17:15
Бывший футболист сборной Украины и Шахтера стал генменеджером Руха
Украина17:10
Суперлига: Днепр сыграет с Ровно в финале плей-офф, Черкасские Мавпы и Киев-Баскет поспорят за "бронзу"
Европа16:57
Эвертон оспорил снятие двух очков
16:52
Украиина - Бразилия: онлайн-трансляция матча на межународном турнире по футзалу
Европа16:35
Определилась судьба участия Яремчука в матче с Осасуной
Формула 116:35
Астон Мартин останется в Формуле-1 до 2030 года
16:12
Экстра-лига по футзалу: Сокол переиграл Кардинал в перенесенном матче 13-го тура
Европа16:02
Цыганков попал в сферу интересов двух европейских грандов
Европа16:02
Ливерпуль присматривается к еще одному тренеру из Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK