"Гарантирую это": Хэйни сделал твердое обещание перед боем с Гарсией

Чемпион уверен в своем успехе в будущем поединке.

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни пообещал своем отцу Биллу Хэйни, что одержит досрочную победу над Райаном Гарсией.

Американский боксер выразил уверенность, что нокаутирует соотечественника.

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"Окажется ли Гарсия на канвасе? Я гарантирую это. Обещаю тебе, я нокаутирую Райана.

Ты увидишь, что я на уровень выше этого парня. Как я уже говорил - он боец уровня C, а я уровня A+ и собираюсь это показать в нашем бою", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Девин Хэйни встретится в ринге с Райаном Гарсией 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что Хэйни согласился на неожиданное распределение гонорара с Гарсией.

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