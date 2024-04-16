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"Поменял свое мнение": Тренер Уайлдера обновил прогноз на бой Усик - Фьюри

Именитый специалист сообщил, что теперь у него другой фаворит.
Сегодня, 19:02
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, поделился ожиданиями от боя между чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, изначально он ставил в этом поединке на украинского боксера, но после изменил свое мнение.

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"Я ставил на Усика, но затем увидел, как Тайсон Фьюри сбросил 14 килограммов, и из-за этого поменял свое мнение. Он двигался и выглядел как прежний Фьюри. На мой взгляд, более легкий Тайсон - это лучший и не такой уязвимый Фьюри.

Я сижу здесь и смотрю на них обоих на постере, и это очень хороший бой. У нас есть левша Усик, и вы знаете, что он покажет. Затем у нас есть Тайсон, и мы все знаем, что он демонстрирует, когда находится в форме. К тому же в большинстве случаев он ментально жесткий", - сказал Скотт в комментарии iFL TV.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее менеджер Усика рассказал, как влияет на Александра трешток Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Малик Скотт

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