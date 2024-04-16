Хэйни ударил Гарсию во время дуэли взглядов

Чемпион не сдержал эмоций в психологической битве.

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни в ближайшем бою встретится в ринге с Райаном Гарсией.

Поединок состоится 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

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За четыре дня до боя Хэйни и Гарсия провели традиционную дуэль взглядов. Оппоненты устроили словесную перепалку, после которой чемпион ударил своего оппонента.

Ранее сообщалось, что Хэйни согласился на неожиданное распределение гонорара с Гарсией.

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