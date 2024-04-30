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Уайлдеру выбрали соперника на следующий после Чжилея бой

Дата и место поединка уже известны.
Сегодня, 10:22
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в следующем после боя с Чжаном Чжилеем поединке может встретиться в ринге с перспективным соотечественником Джаредом Андерсоном.

Об этом сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по делам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

Бой может состояться 3 августа на BMO Stadium в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.

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"Талантливый Джаред Андерсон присоединяется к нам в карде шоу Riyadh Season в Лос-Анджелесе и встретится с "Бронзовым бомбардировщиком" Деонтеем Уайлдером, если тот будет готов драться 3 августа после непростого боя 1 июня против Чжана Чжилея.

Я всегда верил, что бокс будет на пике популярности, когда у нас будут молодые и талантливые американские супертяжеловесы, такие как Джаред Андерсон. Он талантлив и у него многообещающее будущее.

Мой совет ему: "Сосредоточься на своем будущем, тренировках и преданности делу, и ты достигнешь своих целей".

Рад снова работать с Top Rank. Шоу Riyadh Season, которое пройдет 3 августа в Лос-Анджелесе, станет уникальным событием в истории", - написал Аль аш-Шейх в сети X.

Ранее промоутер Энтони Джошуа назвал условие для боя с Деонтеем Уайлдером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер джаред андерсон Чжан Чжилей

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