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Ломаченко озвучил свою главную мотивацию на бой с Камбососом

Боксер поставил перед собой конкретную цель.
Сегодня, 18:04
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Экс-обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о бое за вакантный титул IBF в легком весе против бывшего абсолюта в этом дивизионе Джорджа Камбососа.

По словам боксера, он спокойно относится к будущему противостоянию, а главной мотивацией для него является возможность снова стать чемпионом.

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"В любом случае фанатов ждет незабываемый бой. Для него это война, а для меня это просто соревнование.

У меня есть цель - мне нужен этот титул. Моя мотивация - этот титул и желание снова стать чемпионом мира", - приводит слова Ломаченко Boxing News 24.

Бой Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Ломаченко объяснил, почему опоздал на взвешивание с Камбососом.

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