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Ломаченко признался, кому посвящает завоеванный титул чемпиона

Боксер рассказал, благодаря кому добился успеха в бою с Камбососом.
Сегодня, 09:58
Василий Ломаченко / Top Rank Boxing
Василий Ломаченко / Top Rank Boxing

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко заявил, что завоеванный в бою с Джорджем Камбососом титул посвящает своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.

По словам боксера, это заслуга его наставника, что он снова стал обладателем пояса.

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"Сегодня я снова стал чемпионом мира. Этот чемпионский титул и бой для моего отца.

Я провел этот поединок ради моего отца. Я хочу сказать ему большое спасибо и отдать ему должное. Он тренировал меня, он создал меня и заслужил это. Этот пояс для моего отца.

Я хочу вернуться домой к моей семьей и провести время с ней", - сказал Ломаченко после боя.

Отметим, что Ломаченко не упомянул Украину или войну в обращении после боя.

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