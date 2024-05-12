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Камбосос рассказал о своем состоянии после поражения от Ломаченко

Австралиец оценил свое выступление и поблагодарил всех, кто его поддерживал.
Сегодня, 14:56
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Джордж Камбосос прокомментировал свое досрочное поражение от Василия Ломаченко в бою за вакантный титул IBF в легком весе.

Австралийский боксер заверил, что с ним все в порядке.

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"Я выкладывался на все сто, никогда не выбирал, всегда шел навстречу лучшим и самым сложным соперникам. И Лома войдет в число лучших в истории.

Я в безопасности, я здоров и прилагал все усилия, чтобы побеждать каждую секунду. Спасибо всем фанатам, которые поддерживали меня во всем этом - я еще раз отважился", - написал Камбосос в сети X.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Ломаченко - Камбосос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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