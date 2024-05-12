Камбосос рассказал о своем состоянии после поражения от Ломаченко
Джордж Камбосос прокомментировал свое досрочное поражение от Василия Ломаченко в бою за вакантный титул IBF в легком весе.
Австралийский боксер заверил, что с ним все в порядке.
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"Я выкладывался на все сто, никогда не выбирал, всегда шел навстречу лучшим и самым сложным соперникам. И Лома войдет в число лучших в истории.
Я в безопасности, я здоров и прилагал все усилия, чтобы побеждать каждую секунду. Спасибо всем фанатам, которые поддерживали меня во всем этом - я еще раз отважился", - написал Камбосос в сети X.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Ломаченко - Камбосос.
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