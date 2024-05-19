Беленюк - о победах Усика и Беринчика: Это просто безумная ночь

Украинский борец и олимпийский чемпион Жан Беленюк отреагировал на победы Александра Усика и Дениса Беринчика над Тайсоном Фьюри и Эмануэлем Наварете соответственно.

Сперва в Instagram Беленюк оставил Stories о победе Усика, бой которого состоялся ранее.

«Украина сегодня празднует», - написал Жан.

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Сразу после поединка Беринчика его соотечественник успел отметить и триумф Дениса.

"Это просто безумная ночь", - дополнил свою предыдущую Stories борец.

Напомним, на нашем сайте есть видео лучших моментов победы Беринчика.

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