Джервонта - Мартин: Видео нокаута
ISPORT представляет момент победы американского боксера.
В рамках вечера бокса в Лас-Вегасе прошел поединок между Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.
Дэвис успешно провел защиту своего чемпионского пояса по версии WBA, завершив бой досрочно.
"Танк" отправил Мартина в нокаут уже в восьмом раунде схватки.
Отметим, что в дальнейшем соперником Дэвиса может стать Василий Ломаченко или Денис Беринчик, которые владеют другими поясами в легкой весовой категории.
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