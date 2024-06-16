Джервонта - Мартин: Видео нокаута

В рамках вечера бокса в Лас-Вегасе прошел поединок между Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.

Дэвис успешно провел защиту своего чемпионского пояса по версии WBA, завершив бой досрочно.

"Танк" отправил Мартина в нокаут уже в восьмом раунде схватки.

Отметим, что в дальнейшем соперником Дэвиса может стать Василий Ломаченко или Денис Беринчик, которые владеют другими поясами в легкой весовой категории.

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