Соперник Богачука выразил уверенность, что побьет Кроуфорда

Ортис считает себя единственным, кто может справиться с представителем рейтингов P4P.

Верджил Ортис, соперник временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе Сергея Богачука, высказался о Теренсе Кроуфорде.

Американский боксер оценил его ближайшего оппонента и выразил уверенность, что он единственный, кто может побить соотечественника.

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"Думаю, Исраил Мадримов - хороший боец. Атлетичный, сильно бьет, умный, но Кроуфорд просто другой зверь.

Не думаю, что кто-то, кроме меня, сможет побить его в первом среднем весе", - сказал Ортис в комментарии Fight Hub TV.

Бой между Кроуфордом и Мадримовым за титул WBA состоится 3 августа. Богачук и Ортис встретятся в ринге 10 августа.

Ранее Ортис назвал следующего соперника после Богачука.

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