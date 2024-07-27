iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Соперник Богачука выразил уверенность, что побьет Кроуфорда

Ортис считает себя единственным, кто может справиться с представителем рейтингов P4P.
Сегодня, 14:48
Верджил Ортис / Getty Images
Верджил Ортис / Getty Images

Верджил Ортис, соперник временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе Сергея Богачука, высказался о Теренсе Кроуфорде.

Американский боксер оценил его ближайшего оппонента и выразил уверенность, что он единственный, кто может побить соотечественника.

Читай также: "Нужно быть осторожным": Богачук оценил своего ближайшего соперника

"Думаю, Исраил Мадримов - хороший боец. Атлетичный, сильно бьет, умный, но Кроуфорд просто другой зверь.

Не думаю, что кто-то, кроме меня, сможет побить его в первом среднем весе", - сказал Ортис в комментарии Fight Hub TV.

Бой между Кроуфордом и Мадримовым за титул WBA состоится 3 августа. Богачук и Ортис встретятся в ринге 10 августа.

Ранее Ортис назвал следующего соперника после Богачука.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд вирджил ортис

Статьи по теме

"Бой все равно состоится": Ортис назвал следующего соперника после Богачука "Бой все равно состоится": Ортис назвал следующего соперника после Богачука
"Будет не просто драка, будет война": Богачук сделал громкое заявление о поединке с Ортисом "Будет не просто драка, будет война": Богачук сделал громкое заявление о поединке с Ортисом
Бой Богачука против американского нокаутера официально анонсирован Бой Богачука против американского нокаутера официально анонсирован
Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P от The Ring Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P от The Ring
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа16:30
Тоттенхэм начал переговоры по переходу игрока сборной Италии
Бокс16:11
"Я бы дал 75 против 25": Промоутер Усика назвал фаворита боя Джошуа с Дюбуа
Олимпийские игры15:59
Фехтование на Олимпиаде-2024: Харькова и Кривцкая вышли в 1/4 финала
Европа15:54
Эриксен: Победа в Кубке Англии доказала, что мы близки к Манчестер Сити
Олимпийские игры15:53
Костевич стала рекордсменкой Украины по количеству выступлений на Олимпиаде
Олимпийские игры15:36
"Надо отдать все ради результата": Крыськив - о матче с Марокко на Олимпиаде
Формула 115:35
Формула-1 попросила пилотов меньше материться
Формула 115:03
Гран-при Бельгии: Ферстаппен возглавил третью практику, которая была прервана из-за дождя
Олимпийские игры14:55
Украина - Марокко: онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024
Олимпийские игры14:54
Стрельба на Олимпиаде-2024: Коростылев, Банькин и Костевич не прошли в финал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK