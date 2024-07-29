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"Уже подтвердили": Гвоздик анонсировал возвращение в ринг и большой бой

Украинский боксер сообщил, когда и где проведет свой ближайший поединок.
Сегодня, 12:02
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик раскрыл свои планы на ближайшее будущее.

По словам украинского боксера, свой следующий бой он проведет в Лас-Вегасе 14 сентября в андеркарде поединка Сауль Альварес - Эдгар Берланга, а на конец года или начало следующего готовится к мегафайту.

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"Я выступлю в андеркарде у Канело. Мне уже это подтвердили. То есть я возвращаюсь.

Бойцы Эдди Хирна не хотят боксировать. Они хотят драться только между собой или с другими британцами. Я открыт к любым вызовам. Я даже приоткрою тайну - у меня в перспективе есть очень интересный бой в конце этого года или в начале следующего с топовым оппонентом. Учитывая, что сейчас я занимаю первое место в рейтинге WBC, возможно, это снова будет за такой титул.

Не знаю еще. Не хочу далеко забегать наперед, потому что нужно вернуться и закрыть поражение в сентябре. Я ожидаю, что у меня без проблем получится это сделать. А дальше есть очень интересные варианты на декабрь или январь, февраль. У меня уже есть имя, но это пока что обрабатывается. Для меня это еще один большой мегафайт.

Это бокс, и здесь все может произойти. Идея такая, что в сентябре я боксирую в карде у Канело с соперником не первого эшелона, чтобы вернуться и почувствовать все, что мне нужно почувствовать для возвращения. А потом в декабре или январе еще один большой бой", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу "Два Боковых".

Ранее сообщалось, что Гвоздик вернулся к тренировкам после поражения от Бенавидеса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

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