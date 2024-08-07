"Хороший тест для меня": Соперник Богачука дал оценку украинцу

Американец Верджил Ортис высказался о бое с обладателем временного титула WBC в первом среднем весе украинцем Сергеем Богачуком.

По его словам, будущее противостояние станет хорошим испытанием для него.

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"Лучшее, что я получу в этом бою - это опыт. Потому что мой соперник опытный. Он выиграл практически все свои поединки нокаутом.

Так что для меня это контрольный бой. Мы увидим, насколько я вырос и что нужно делать дальше. Это хороший тест для меня", - приводит слова Ортиса Boxing Scene.

Бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra.

Ранее Ортис дерзко оценил свой бой с Богачуком.

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