iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Не думаю, что это были нокдауны": Ортис оценил свою победу над Богачуком

Американский боксер уверен, что сделал достаточно для итогового успеха.
Сегодня, 11:56
Верджил Ортис / Getty Images
Верджил Ортис / Getty Images

Новый временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Верджил Ортис прокомментировал свою победу в бою с Сергеем Богачуком.

Американский боксер отметил, что считает свой успех справедливым, несмотря на два нокдауна.

Читай также: Богачук дважды отправлял в нокдаун Ортиса, но проиграл

"Послушайте, я не думаю, что это были нокдауны. Второй, так точно. Я не ищу оправданий. В любом случае, чувствую, что сделал достаточно.

Я доказал неправоту всех, кто говорил, что я ни на что не способен, никогда не дрался в первом среднем весе и не могу пройти дистанцию. Все это только подпитывало меня", - приводит слова Ортиса DAZN.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Богачук - Ортис.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук вирджил ортис

Статьи по теме

Промоутер Ортиса оценил вероятность реванша с Богачуком Промоутер Ортиса оценил вероятность реванша с Богачуком
"Мы знаем, кто выиграл": Промоутер Богачука выразил несогласие с поражением от Ортиса "Мы знаем, кто выиграл": Промоутер Богачука выразил несогласие с поражением от Ортиса
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Фернандеш: Нет людей, которые хотят побеждать больше чем игроки МЮ Фернандеш: Нет людей, которые хотят побеждать больше чем игроки МЮ
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Полесье и другие матчи УПЛ, Кубок Украины
просмотров

Последние новости

Европа13:39
Фернандеш: Нет людей, которые хотят побеждать больше чем игроки МЮ
Европа13:35
Трабзонспор нашел альтернативу Шапаренко в Англии - турки нацелились на воспитанника МЮ
Бокс13:25
Промоутер Ортиса оценил вероятность реванша с Богачуком
Европа12:58
Саудовские клубы нацелились на одноклубника Ярмолюка
Бокс12:58
"Мы знаем, кто выиграл": Промоутер Богачука выразил несогласие с поражением от Ортиса
Украина12:55
Бывший легионер Шахтера завершил карьеру и начал работать агентом у Шаблия
Европа12:34
"Сильный конкурент": Абрахам высказался о борьбе за место в основе с Довбиком
Олимпийские игры12:25
Борьба на Олимпиаде-2024: Мчедлидзе пробился в бронзовый финал
Европа11:58
Фонсека поздравил Украину с успехами на Олимпиаде
Бокс11:56
"Не думаю, что это были нокдауны": Ортис оценил свою победу над Богачуком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK