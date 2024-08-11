"Не думаю, что это были нокдауны": Ортис оценил свою победу над Богачуком

Новый временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Верджил Ортис прокомментировал свою победу в бою с Сергеем Богачуком.

Американский боксер отметил, что считает свой успех справедливым, несмотря на два нокдауна.

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"Послушайте, я не думаю, что это были нокдауны. Второй, так точно. Я не ищу оправданий. В любом случае, чувствую, что сделал достаточно.

Я доказал неправоту всех, кто говорил, что я ни на что не способен, никогда не дрался в первом среднем весе и не могу пройти дистанцию. Все это только подпитывало меня", - приводит слова Ортиса DAZN.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Богачук - Ортис.

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