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"Мы знаем, кто выиграл": Промоутер Богачука выразил несогласие с поражением от Ортиса

Представитель украинского боксера считает несправедливым судейское решение.
Сегодня, 12:58
Богачук уступил по очкам Ортису / Getty Images
Богачук уступил по очкам Ортису / Getty Images

Том Леффлер, промоутер бывшего обладателя временного титула WBC в первом среднем весе Сергея Богачука, оценил поражение в бою с Верджилом Ортисом.

Представитель украинца выразил несогласие с вердиктом судей, которые отдали победу американцу решением большинства.

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"Сергей все еще чемпион для нас. Мы знаем, кто выиграл этот бой, и фанаты тоже. Определено, это лучший кандидат на бой года", - написал Леффлер в сети X.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Богачук - Ортис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ортис Том Леффлер Сергей Богачук

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Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

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