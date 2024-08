"Мы знаем, кто выиграл": Промоутер Богачука выразил несогласие с поражением от Ортиса

Том Леффлер, промоутер бывшего обладателя временного титула WBC в первом среднем весе Сергея Богачука, оценил поражение в бою с Верджилом Ортисом.

Представитель украинца выразил несогласие с вердиктом судей, которые отдали победу американцу решением большинства.

Читай также: Богачук дважды отправлял в нокдаун Ортиса, но проиграл

"Сергей все еще чемпион для нас. Мы знаем, кто выиграл этот бой, и фанаты тоже. Определено, это лучший кандидат на бой года", - написал Леффлер в сети X.

Serhii still a Champion for us, we know who won that fight and so do the fans. Definitely a top fight of the year candidate #BohachukOrtiz https://t.co/vuoTrsd6Hp