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"Усика остановит только глухой нокаут": Экс-чемпион оценил шансы Фьюри в реванше

Эксперт предположил, хватит ли сил британцу поквитаться с украинцем в повторном бою.
Сегодня, 18:59
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Бывший чемпион мира Крис Алгиери высказался о реванше обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

По его мнению, британскому боксеру не по силам остановить украинца.

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"Не видел ничего такого, что заставило бы сомневаться в способности Усиком держать удар. Он дрался с Энтони Джошуа, одним из лучших нокаутеров мира. Он дрался с Даниэлем Дюбуа, только что доказавшим, что является прекрасным панчером.

Если Усик одолевает таких бойцов, сохраняя кондиции и выносливость, не представляю, что Фьюри его остановит. Усика может остановить только глухой нокаут, Тайсон не имеет такой силы. Он просто не такой боец ​​стилистически. Ему нужно боксировать умно, но в то же время навязывать физику и использовать преимущество в весе", - сказал Алгиери в комментарии ProBox TV.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри спровоцировал Усика на обмен любезностями в соцсетях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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