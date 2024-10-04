"Усика остановит только глухой нокаут": Экс-чемпион оценил шансы Фьюри в реванше

Бывший чемпион мира Крис Алгиери высказался о реванше обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

По его мнению, британскому боксеру не по силам остановить украинца.

Читай также: Фьюри: Нах** Усика, нах** Климаса, нах** Красюка и тебя нах**, если ты за Усика

"Не видел ничего такого, что заставило бы сомневаться в способности Усиком держать удар. Он дрался с Энтони Джошуа, одним из лучших нокаутеров мира. Он дрался с Даниэлем Дюбуа, только что доказавшим, что является прекрасным панчером.

Если Усик одолевает таких бойцов, сохраняя кондиции и выносливость, не представляю, что Фьюри его остановит. Усика может остановить только глухой нокаут, Тайсон не имеет такой силы. Он просто не такой боец ​​стилистически. Ему нужно боксировать умно, но в то же время навязывать физику и использовать преимущество в весе", - сказал Алгиери в комментарии ProBox TV.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри спровоцировал Усика на обмен любезностями в соцсетях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!